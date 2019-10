Amici del Po: due gite per il festival del turismo responsabile

CASALE - Anche quest'anno gli Amici del Po parteciperanno a IT.A.CÀ Monferrato, tappa monferrina del festival del turismo responsabile giunto alla terza edizione. In occasione della kermesse l’associazione casalese propone un doppio appuntamento dal nome “Il fiume, alla maniera degli Amici del Po”.

Si tratta di due distinte escursioni sul Po – a partecipazione su prenotazione obbligatoria – a bordo delle imbarcazioni tipiche del tratto monferrino del Grande Fiume, i barcè (l’itinerario è da definirsi in base alle condizioni del fiume). In entrambi i casi il ritrovo è alla sede di viale Morozzo San Michele a Casale dove i partecipanti potranno parcheggiare per essere accompagnati alla partenza delle due gite, entrambe indicate anche per i più piccoli.

Sabato 19 ottobre ore 15

Merenda sul Po (costo 15 euro)

Galleggiare sul fiume in un pomeriggio d’autunno, cullati dalla corrente e concedendosi un bicchiere di vino e una fetta di salame. L’esperienza termina alle ore 18 circa.

Domenica 20 ottobre ore 9

Una domenica al Fiume (costo 25 euro)

Una bella escursione che permette a tutti di vivere al meglio il Po, in una stagione troppo spesso sottovalutata per farlo. La gita in barcè prevede colazione in barca e pranzo alla monferrina sulla terraferma. L’esperienza termina alle 13,30 circa.

Info e Prenotazioni obbligatorie 349 8393726 (Massimo Sarzano) – info@amicidelpocasale.it

Info: info@amicidelpocasale.it – www.amicidelpocasale.it