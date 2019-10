Ripristinata la vasca di ostetricia

CASALE - Dopo l’annuncio del luglio scorso da lunedì è ufficiale: la vasca di Ostetricia dell'Ospedale di Casale è nuovamente funzionante e a disposizione delle pazienti per il parto in acqua. Un servizio sospeso da alcuni mesi, ma che i vertici Asl AL si erano impegnati a ripristinare.

«Paola Costanzo, il Direttore Generale facente funzione dell’Asl AL – hanno ricordato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli – si è impegnata a risolvere la problematica in tempi brevi e così è stato! Nonostante le vacanze estive, in pochi settimane la vasca di Ostetricia è tornata a disposizione e per questo motivo ci sentiamo di ringraziare sentitamente il Direttore e l’Asl AL tutta».

L’incontro era avvenuto il 18 luglio scorso, a cui è seguito anche il tavolo di confronto svoltosi di alcuni giorni fa in Comune con i primari dell’Ospedale Santo Spirito: «In questi primi mesi di Amministrazione – ha voluto sottolineare il sindaco Riboldi – abbiamo dimostrato che con il confronto, il dialogo e la volontà si possono ottenere risultati importanti. Purtroppo stiamo pagando cinque anni di “abbandono”, ma cercheremo di recuperare, grazie anche alla sensibilità già dimostrata non solo dai vertici dell’Asl AL, ma anche dalla Regione Piemonte, con il presidente Alberto Cirio in primis».