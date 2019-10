Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Il primo piano è dedicato all'ambiente: si lavora per risolvere il problema dei cattivi odori causati dalla rottura del depuratore, l'Arpa procede nell'indagine, gli approfondimenti sul giornale. Tanta cronaca nel territorio Alessandrino: nelle ultime ore si sono verificati tanti infortuni sul lavoro.

Sarà un fine settimana davvero ricco di eventi: in zona D3 il Motor Show in una cornice tutta nuova, a Castellazzo la zucca e inizia la festa del Cristo. In città: un nuovo centro commerciale nell'area degli ex magazzini? Intanto si celebrano i 200 anni dell'ospedale Cesare Arrigo. Sport: i Grigi verso la gara casalinga con il Pontedera e un'interessante storia che riguarda il calcio dilettantistico.

Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 4 ottobre.