Casale, un weekend da capitale del Subbuteo

CASALE - Sabato 5 e domenica 6 ottobre si terrà alla Palestra Leardi la quattordicesima edizione del 'Trofeo Marchesato del Monferrato', VI Memorial Gian Luca Rosso.

Si tratta di un open nazionale di Subbuteo, una giornata dedicata al gioco di squadra e una a quello individuale.

Nella giornata del sabato, dalle 9.30, prenderà il via il torneo a squadre mentre domenica, dalle ore 09, è in programma il torneo individuale, suddiviso in varie categorie: Open, Veteran, Under 19, Under 15, Under 12, Challenge, Ladies.

Il trofeo “Marchesato del Monferrato” è intitolato alla memoria di un amico scomparso prematuramente e grande appassionato di Calcio Tavolo. Sarà ricordato dagli amici e colleghi di Cooperativa Elleuno, che premieranno con il Gian Luca Rosso Award/Premio Fair Play sia la squadra (nella prima giornata) sia il giocatore (nella seconda giornata) che, nel corso del torneo, avranno espresso al meglio i valori etici e morali a lui tanto cari.

Cooperativa Elleuno, inoltre, premierà la squadra prima classificata nella prima giornata ed il primo classificato di ciascuna categoria che giocherà nella seconda giornata.

Il torneo è organizzato da “Pierce 14 Subbuteo Club”. L’Open di Calcio Tavolo di Casale Monferrato nel corso degli anni ha consolidato la sua “fama” diventando un appuntamento fisso soprattutto per i giocatori del nord Italia. Sarà una grande kermesse all’insegna dell’agonismo e del “fair play” che eleggerà per un week-end Casale capitale del Subbuteo.