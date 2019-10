Casale, la vittoria della volontà

CASALE MONFERRATO - Torna alla vittoria il Casale che grazie ad un rigore di Buglio e al gol di Mair, ritrova i tre punti. Nella prima frazione di gioco partono meglio i nerostellati che provano più volte a sfondare la difesa della Lucchese con le azioni pericolose di Miello e Pinto senza però trovare la via del gol. Al 18’ il Casale si procura un calcio da rigore che Angelo Buglio trasforma con freddezza per l’1-0. Alla mezz’ora la Lucchese trova la rete del pareggio con il bel gol sotto l’incrocio firmato Vignali. Nei minuti finali del primo tempo Di Lernia viene atterrato in area da Panati che viene espulso: dal dischetto ancora Angelo Buglio che colpisce la traversa. Nella ripresa il Casale continua a spingere avvalendosi della superiorità numerica ma solo alla mezz’ora trova il gol del 2-1 grazie alla sigla di Mair che esulta per la sua prima rete in maglia nerostellata. Termina così con la vittoria del Casale per la gioia e la festa dei tifosi.

Casale - Lucchese 2-1

Reti: pt 18’ rig. Buglio, 31’ Vignali; st 31' Mair

Casale: Rovei, Bianco, Fabbri (1’st Mullici), Di Lernia, Pinto, Villanova, Coccolo, Miello, Mair, Buglio (22’st Vecchierelli), Lamesta. A disp. Tarlev, Graziano, Bytyci, Giarola, Provera, Mullici, Misbah, Lanza. All. Buglio

Lucchese: Fontanelli, Papini, Pardini, Meucci, Benassi, Ligorio, Nannielli, Nolè, Falomi, Vignali, Panati. A disp. Maringa, Visibelli, Lucarelli, Cruciani, Presicci, Lattuga, Tarantino, Gueye, Bitep. All. Monaco