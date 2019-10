Si ribalta nel fosso: anziano messo in salvo

CASALE - Oggi, nel primo pomeriggio alle 14.30, l'auto condotta da un anziano, per cause ancora da precisare, è uscita dalla carreggiata stradale andando a ribaltarsi in un fosso (fortunatamente senza acqua al suo interno).

Per liberare il conducente, successivamente trasportato dal 118 in codice giallo al Pronto Soccorso, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri.