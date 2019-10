Corso per interventi assistiti con gli animali

CASALE - L’ente di formazione professionale For.Al in collaborazione con l’associazione Un Cane per Sorridere Onlus, specializzata in educazione cinofila e negli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.), annuncia l’avvio dei corsi di formazione professionale relativi agli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) - Livello Propedeutico riconosciuti dalla Regione Piemonte.

Il corso è rivolto agli aspiranti responsabili di attività, coadiutori degli animali, veterinari esperti in I.A.A., referenti di intervento e responsabili di progetto e si svolgerà presso la sede Casale Monferrato, grazie anche alla collaborazione di numerosi docenti di eccellenza.

Il corso avrà una durata di 21 ore suddivise in tre giornate, un massimo di venticinque discenti ed un costo di 230 euro iva compresa; le date in programmazione sono: sabato 19 ottobre, sabato 26 ottobre e sabato 9 novembre.

Per informazioni e modalità di iscrizione è possibile rivolgersi all’agenzia formativa casalese al numero 0142 75532 (casale@foral.org), a quella di Alessandria (agenzia “R. Testa” – 0131 234663 - alessandria@foral.org) oppure direttamente all’associazione Un Cane per Sorridere Onlus ai numeri 392 4104231 e 393 0522585 (formazione@uncanepersorridere.it).