Dieci richiedenti asilo trasferiti da un Cas di Casale

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi comunica che la Prefettura di Alessandria ha trasferito dieci richiedenti asilo precedentemente a Casale.

Il trasferimento dei richiedenti da un Centro di Accoglienza Straordinario (Cas) Casalese ad altre strutture della Provincia di Alessandria, spiega la nota diramata dal sindaco, «è stato assunto per alleggerire il carico di lavoro della struttura stessa, nella quale risiedono ancora 25 migranti. Inoltre, in questi giorni, sono in corso nuovi accertamenti da parte della Prefettura circa i servizi offerti da questo e dagli altri Centri di Accoglienza Straordinari attivati sul territorio provinciale».

Commenta il primo cittadino: «Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto Antonio Apruzzese per l’attenzione che, ancora una volta, ha dimostrato verso il nostro territorio, per il lavoro di analisi che sta svolgendo. Un ringraziamento anche agli uffici della Prefettura che stanno analizzando caso per caso per trovare le soluzioni migliori. Per troppi anni questo tema è stato trattato da tutte le parti con slogan. Vorremmo e ci sentiamo in dovere di iniziare un lavoro serio, di analisi e di azioni conseguenti».