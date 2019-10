Il fine settimana della Comunità Ebraica

CASALE - Fine settimana di intensi appuntamenti per la Comunità Ebraica di Casale Monferrato. Sabato 12 ottobre alle 21.15 in Sala Carmi si presenta il volume “Il Pentateuco Troiano” di Antonio Gelormini, giornalista del Corriere del Mezzogiorno e della Gazzetta del Mezzogiorno, edito da Radici Future in collaborazione con l’Accademia di Cultura “Bernardino Cervis” di Frassineto Po. Un presentazione impreziosita oltre che dalla presenza dell’autore anche da letture dell’attrice Patrizia Perini.

Domenica 13 ottobre invece l’attività Culturale della Comunità Ebraica si innesta su quella del Festival Itaca. Il ricco programma di appuntamenti organizzato da Monferrato Ca’Mon attorno al Sacro Monte Di Crea vede infatti alle 11.30 sulla piazza del Santuario un evento in collaborazione con Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale Onlus. Si tratta di "Caffè Odessa" di e con Miriam Camerini, regista teatrale e cantante. Un viaggio tra tempi e luoghi diversi per scoprire l’intreccio tra musica, identità ebraica e lingue dell’ebraismo, portato in scena anche da Manuel Buda, Bruna Di Virgilio e Arturo Garra.

L’immersione nell’ebraismo prosegue poi anche a tavola: alle ore 13,00 al Ristornate di Crea, in un "Pranzo della Festa"in cui verranno commentati e serviti piatti della tradizione ebraica monferrina, con vini kasher e tipicità delle terre di Monferrato per un'insolita e gustosa miscela di cultura e sapori. In chiusura, verrà presentato il libro “Ricette e precetti” di Miriam Camerini, pubblicato dalla casa editrice "La Giuntina". Quarantacinque storie e ricette che raccontano in modo documentato ma divertente e leggero del rapporto intricato fra cibo e norme religiose ebraiche, cristiane e islamiche con la Prefazione di Paolo Rumiz, illustrazioni di Jean Blanchaert. Per partecipare al pranzo (costo 30 Euro) realizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food Casale/Moncalvo è obbligatoria la prenotazione. I numeri di riferimento sono 0142 940108, 328 2858371, 338 9595092, 335 8392110.