A Ozzano in 200 lo scorso fine settimana

OZZANO - Sono stati circa 200 i turisti “culturali“ che hanno visitato Ozzano nello scorso fine settimana.

Sabato in particolare si è registrata la presenza di un pullman da Biella. Domenica, oltre alla prevista caccia al tesoro organizzata dal Touring Club, evento che ad Ozzano ha visto la partecipazione di più di 50 persone, per la metà provenienti da fuori regione, vi è stata la presenza di un pullman dalla Brianza e inoltre sono stati registrati oltre 30 turisti “fai da te“ che pur non partecipando alla caccia al tesoro sono venuti a visitare il borgo monferrino con le sue ricchezze culturali e architettoniche.