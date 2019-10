Casale super: capolista battuta allo scadere

BAGNI DI LUCCA - Importante vittoria per il Casale di Buglio che in trasferta contro la prima in classifica del Ghivizzano Borgoamazzano vince 3-2 grazie alla rete nel recupero di Poesio.



Parte meglio il Casale che al 3’ colpisce la traversa con Vecchierelli; al quarto d’ora ancora lui sfiora la rete chiuso in angolo dall’estremo difensore avversario. Il Ghivizzano prova a rispondere con Solinas chiuso però dai difensori nerostellati; nei minuti finali della prima frazione di gioco ancora pericoloso il Casale che sfiora il gol con il tiro di Di Lernia ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa. Termina il primo tempo a reti bianche.



Nella ripresa Mullici si procura un calcio di rigore: dal dischetto va Di Lernia che freddo non sbaglia e porta il Casale in vantaggio. Non passano tre minuti è il Ghivizzano trova la rete del momentaneo 1-1 con Lucatti; risponde subito il Casale con l’eurogol di Mullici per il 2-1.

Pochi minuti dopo i padroni di casa trovano il 2-2 con la rete di Solinas bravo ad anticipare Rovei. Nel recupero il Casale trova il gol della vittoria firmato Poesio per il 3-2 definitivo e ottiene così i tre punti.

Ghivizzano - Casale 2-3

Reti: 4’st rig. Di Lernia (C), 7’st Lucatti (G), 11’st Mullici (C), 17’st Solinas (G), 45’st Poesio (C)

Ghivizzano: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Marin, Solinas. A disp. Marino, Francescangeli, Papi, Zadrima, Canali, Aldrovandi, Nottoli, Viti, Simoni. All. Fanani

Casale: Rovei, Pinto, Mullici, Vecchierelli, Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Mair, Di Lernia, Bianco. A disp. Tarlev, Bytyci, Provera, Brugni, Petrillo, Lamesta, Miello, Cappai, Buglio. All. Buglio F.