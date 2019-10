Inaugura lo Spazioovest di Vignale

VIGNALE - Sabato 26 ottobre alle ore 21 si terrà a Vignale, per l'inaugurazione dello Spazioovest, lo spettacolo Reunion Phase.

Lo Spazioovest è un sito di archeologia industriale di 1.400 metri quadrati che presto diventerà il nuovo centro delle arti dal vivo del Monferrato, nel cuore di un territorio patrimonio Unesco. Reunion Phase è l’ultima opera di Ugo Pitozzi, direttore artistico e coreografo di valore internazionale. In scena la C.ie Ouest, la compagnia di danza composta interamente da artisti provenienti dal territorio piemontese, nata per la realizzazione di “Reunion Phase”, da un Creative Lab tenuto da Ugo Pitozzi.

«Reunion Phase è un progetto artistico “a-centrico”, un arcipelago e una grammatica sensoriale a mosaico – dice il coreografo Ugo Pitozzi – si compone di sette formati/capsule indipendenti, ma al contempo collegabili, che portano lo spettatore-visitatore in più luoghi diversi. Ad esempio, se fossimo in un teatro tradizionale, diremmo che lo spettacolo si realizzerebbe in tutti i suoi spazi, dal palcoscenico ai camerini, dal foyer alla platea». In questo modo, la distanza che solitamente s’incontra a teatro tra artisti e pubblico verrà abbattuta, gli spettatori potranno così assistere allo spettacolo muovendosi nello spazio scenico, attraverso un percorso che offrirà diversi punti di osservazione.

L’opera integrale “Reunion Phase” comprende sette capitoli in site specific e sarà realizzata in ventuno mesi di produzione. Ogni tre mesi verrà presentato un capitolo/spettacolo. Al termine della fase produttiva i sette capitoli potranno essere rappresentati tutti insieme oppure in modo frammentato, a seconda dei luoghi ospiti.