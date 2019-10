Novipiù: sofferenza e felicità. Battuta Roma

Una partita di sofferenza ma con gioia finale. La Novipiù bagna con una vittoria - in rimonta da -14 punti - il debutto casalingo in campionato con magia finale di Chris Roberts che all'ultimo secondo punisce una Eurobasket Roma che ha condotto la partita per quasi tutti i 40'. Nelle foto di Enzo Conti le emozioni della sfida del PalaFerraris.