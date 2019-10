C'è Guido Meda per It.A.Cà

CREA - Ieri è iniziata la terza edizione di ItACà Monferrato, la tappa monferrina del Festival del Turismo Responsabile. Mentre per il programma completo della kermesse che si svolge a Crea come 'base' vi rimandiamo a questo link, gli organizzatori comunicano un importante cambio di programma.

Domani, martedì, alle ore 21, al Sacro Monte di Crea, sarà Guido Meda il protagonista (anzichè Fabio Caressa) de 'Il Giardino delle Parole'. Con il giornalista e commentatore televisivo si parlerà di “Storie di sport, inclusione e leggende moderne”, per superare gli ostacoli e andare oltre. Modera, il Direttore de "Il Piccolo" Alberto Marello.

Nel corso della serata interverrà Rinaldo Capello, detto Dindo, pilota automobilistico italiano specializzato nelle corse di durata, per presentare la nuova mobilità sostenibile; si presenterà A.S.D. Polisportiva UICI Torino Onlus realtà che si prefigge di promuovere ed organizzare attività di tipo ludico, motorio, ricreativo e sportivo, indispensabili al disabile visivo per il raggiungimento di un suo equilibrio socio/psicofisico.

E ancora, il valore dell'amicizia, la passione per la natura e lo sport, con Matteo Gamerro, cinque anni di cammino e condivisione. Stella e Caliga un’associazione no profit di innamorati della storia e della maglia del Casale FBC. Perché non è una storia comune. Dalla prima vittoria Italiana contro una squadra professionistica

inglese, allo scudetto del 1914, a tutta la magia di una stella bianca sulla casacca nera.