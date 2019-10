Let's Rock: è Musica Oltre i Muri

CASALE - Torna in una insolita veste autunnale il festival Let's Rock, appuntamento ormai consolidato con la musica indipendente promosso e organizzato dall'Associazione Culturale VitaminaT con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, con un cartellone di eventi in programma tra ottobre 2019 e febbraio 2020.

Il progetto “Let's Rock: musica oltre i muri” trae ispirazione dalla caduta del muro di Berlino che trent'anni fa cambiava la storia dell'Europa sotto gli occhi di tutto il mondo, per svilupparsi intorno al tema del “muro”, filo conduttore di una serie di appuntamenti dedicati a diversi generi musicali e forme d'arte.

Per questa nuova edizione di Let's Rock, VitaminaT ha proposto a musicisti ed artisti di sviluppare il tema ampliando la riflessione a tutti i muri: i muri reali, confini fisici tra le genti e i luoghi, i muri ideologici e discriminatori, i muri personali e mentali, barriere che precludono l’incontro e il confronto.

In continuità con il lavoro svolto nelle passate edizione di Let's Rock, la manifestazione coinvolgerà principalmente realtà del panorama musicale casalese, scelte sia tra artisti emergenti, sia tra musicisti di esperienza più consolidata, affiancando loro ospiti che godono già di maggiore visibilità e fama a livello nazionale, con lo scopo di allargare il più possibile l'offerta musicale a generi e stili diversi, di incentivare il confronto tra artisti di estrazione differente e di proporre alla città un programma musicale di qualità.

Il calendario degli eventi di Musica Oltre i Muri si aprirà con doppio appuntamento venerdì 25 e sabato 26 ottobre al Salone Tartara, con la partecipazione della birreria Ol Mal De Cò che gestirà il servizio bar all'interno della struttura.

La prima serata di venerdì 25 ottobre, che manterrà il nome di Let's Rock, sarà alla ancora una volta dedicata alla musica indipendente. Si esibiranno sul palco il promettente duo electro pop Sahara, nato tra Casale e Torino, i 3rd Syndicate, collettivo emergente monferrino nell'ambito Cloud Rap, e i due progetti musicali originali nati per l’occasione Tano’s Walls Explosion Band e Together Against the Walls, affidati rispettivamente alla regia di Simone Held ed Enrico Otto Ottone, musicisti casalesi di esperienza che dovranno sviluppare in modo creativo il tema del muro, anche nella reinterpretazione di brani di successo proposti dal comitato organizzatore; le esibizioni dei musicisti saranno intervallate dalla musica di Base dj set. In chiusura ospiti della serata saranno i Deux Alpes, duo milanese di musica elettronica che sta ottenendo grande visibilità sui media mainstream e di settore. In apertura di serata verrà inaugura l'esposizione di opere d'arte “Frammenti: arte oltre i muri”, realizzate da artisti e creativi che hanno aderito alla call for artists lanciata da VitaminaT elaborando il tema del muro su un “frammento” di muro in mattoncini da costruzione.

Sabato 26 ottobre Let's Rock diventa Let's Rap, per una serata interamente dedicata al mondo giovanile, al rap e all'hip hop, realizzata in collaborazione con collettivi di giovani rappers del territorio, che apriranno nel tardo pomeriggio con una battle di freestyle. Ospite d'eccezione sul palco del Tartara Inoki Ness, musicista hip hop di fama nazionale, condividerà la scena con i collettivi piemontesi La Tana del Lupo e Rap Pirata Piemonte e con la crew SDP di Alessandria.

Il programma musicale di VitaminaT proseguirà quindi il 23 novembre al Castello di casale con l'evento con Steh Auf Berlin!, show case di musica sperimentale in omaggio a Berlino, alla caduta del suo muro e ai molteplici riferimenti musicali e artistici legati alla città. Si esibiranno Lucy Mina, progetto di musica elettronica e noise nato tra Milano e Casale, Luca Serrapiglio, saxofonista, clarinettista basso e compositore alessandrino e un ensemble di musicisti casalesi che renderà omaggio alla musica industrial noise berlinese con Einstürzende Neubauten Tribute, accompagnati da letture e proiezioni a cura di Danilo Grasso. Ancora in fase di definizione luogo e data per l'appuntamento di febbraio 2020 Stereodramma: reading-concerto, uno spettacolo di parole e musica di e con Carlot-ta, al secolo Carlotta Sillano, cantautrice, pianista e polistrumentista vercellese dalle atmosfere ricercate e con la partecipazione dello scrittore Alessandro Barbaglia. In collaborazione con allievi ed insegnati dell'istituto musicale Il Soliva di Casale, l'evento TerruJam, in programma il 29 febbraio presso il Teatro Le Muse di Terruggia vedrà i giovani musicisti allievi eseguire brani sul tema del “muro”.

“Let’s Rock: Musica oltre i muri” è una manifestazione totalmente autofinanziata che coinvolge un grande numero di musicisti, artisti e professionisti e che darà visibilità e vitalità a diversi spazi storici della città di Casale: VitaminaT ha lanciato una campagna di crowdfunding, attiva fino al 23 novembre sulla piattaforma online Produzioni da Basso, alla ricerca di sostenitori che vogliano aiutare a realizzare l'evento. E' possibile sostenere l'iniziativa effettuando donazioni al link e contribuire in questo modo alla realizzazione dell'intero cartellone.