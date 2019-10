Annullata l'inaugurazione dello Spazioovest di Vignale

VIGNALE - lo spettacolo "Reunion Phase" di Ugo Pitozzi e l’inaugurazione dello Spazioovest di Vignale Monferrato previsti per sabato 26 ottobre sono stati annullati per problemi tecnici. La presentazione prevista avrà luogo in una diversa data.

Lo Spazioovest è un sito di archeologia industriale di 1.400 metri quadrati che dovrebbe diventare il nuovo centro delle arti dal vivo del Monferrato.



«Purtroppo quando si ha a che fare con uno stabile dismesso, che deve cambiare la sua vocazione e attività interna, sono infiniti gli imprevisti che si possono presentare. Ad ogni modo il progetto prosegue, è di grande respiro e coinvolge diversi operatori ed enti del territorio, anche a livello regionale» spiegano gli organizzatori.