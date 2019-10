Riboldi: "I disagi per i lavori in centro? Colpa di chi ci ha preceduto"

CASALE - E' polemica sui disagi che stanno portando alla popolazione e ai commercianti i lavori di rifacimento della pavimentazione di parte di via Lanza, via Paleologi e via Volpi a Casale.

Il sindaco Federico Riboldi e il vice sindaco Emanuele Capra puntano con decisione il dito verso l'amministrazione precedente, sotto la quale i lavori sono stati progettati e iniziati: «Comprendiamo a pieno i problemi e ne condividiamo le preoccupazioni per le tempistiche sulla conclusione del cantiere. Purtroppo, a lavori in corso, l’Amministrazione e gli Uffici non possono far altro che vigilare sugli stessi e fare in modo che la ditta incaricata li termini il prima possibile. Vogliamo sicuramente continuare a migliorare Casale, tuttavia, sarà imperativo per noi che le opere future siano progettate e programmate in maniera da arrecare il minor disagio possibile agli abitanti e ai commercianti».