Casale, un punto contro Querceta: segna Di Lernia

CASALE - Finisce in parità, 1-1, il match tra Casale e Real Forte Querceta: il rigore dell’aggancio di Di Lernia salva i nerostellati, che falliscono l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva. Nel primo tempo le due formazioni si studiano ma non creano particolari occasioni; per il Casale solo il tiro di Poesio termina di poco a lato dal palo.

Nei minuti finali della prima frazione di gioco il Casale subisce la rete degli avversari: il traversone di Maccabruni termina sulla testa di Di Paola che non sbaglia e porta il Real Forte Querceta sull’1-0.

Al 10’ della ripresa Lorenzo Coccolo viene atterrato in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi: dal dischetto va Di Lernia, che non sbaglia.

La partita poi cala d’intensità, le squadre si allungano ed entrambe le difese controllano bene ogni possibile azione da gol. Termina così 1-1 la sfida ed ed entrambe le compagini salgono a dodici punti in classifica.



Casale - Real Forte Querceta 1-1



Reti: 43’ Di Paola (R), 11’st rig. Di Lernia (C)



Casale: Rovei, Pinto, Mullici, Vecchierelli, Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Mair, Di Lernia, Bianco. A disp. Tarlev, Bytyci, Brugni, Provera, Petrillo, Cappai, La Mesta, Miello, Buglio. All. Buglio F.



Real Forte Querceta: De Carlo, Bertoncini, Angelotti, Biagini, Tognarelli, Giovanelli, Maccabruni, Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola. A disp. Balestri, Maffini, Fazzini, Minichino, Baldassarri, Fantini, Amico, Belluomini, Molinaro. All. Amoroso