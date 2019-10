Anche Lavagno 1986 aderisce a Italia Viva

CASALE - Dopo Paolo Filippi, un altro esponente di spicco del Partito Democratico casalese aderisce a Italia Viva, la nuova formazione politica costituita da Matteo Renzi. Si tratta di Fabio Lavagno 1986, presidente del Consiglio Comunale di Casale durante l'Amministrazione Palazzetti che motiva così la sua decisione: Ci sono momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte assumendosene la responsabilità, quel momento oggi è arrivato. Aderendo al progetto politico di “Italia Viva“ non ho scelto sicuramente la via più facile ma un’altra strada, quella più stimolante, seppur dolorosa e sofferta, ma necessaria, fatta col cuore e non con la testa. Il Pd è stata la mia casa per 10 anni, lascio affetti e tanti amici con i quali abbiamo condiviso tante battaglie che hanno segnato il mio percorso politico amministrativo. Ringrazio tutte le persone che ho incontrato lungo il mio cammino, che mi hanno sostenuto e creduto in me dandomi la propria fiducia. Il Pd ha rivolto il suo sguardo al passato ed ha in qualche modo tradito il suo progetto originario, il futuro è in Italia Viva con Matteo Renzi».