Si celebra il paesaggio: a Casale sabato 26

CASALE - C'è anche Casale nel ricco palinsesto di incontri, mostre e spettacoli in programma per l'XI edizione del Festival del Paesaggio Agrario iniziato il 12 ottobre e in proseguimento fino al 24 novembre nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

L'appuntamento casalese è per sabato 26 ottobre al Castello, quando alle 15.30 si terrà il convegno 'Archivi della Memoria'.

Tra gli interventi, quelli di Gianfranco Comaschi, presidente sito Unesco Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero

e Monferrato, di Roberto Cerrato, direttore sito Unesco, Max Biglia, Massimo Barbero, Cesare Chiesa, Lorenzo Leddi.

In occasione del Festival del Paesaggio Agrario, all'ingresso delle sale al secondo piano sarà allestita dal 26 ottobre al 24 novembre la mostra 'Il percorso sensoriale di Langhe, Roero e Monferrato' (sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00).