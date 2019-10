Uno speed date tra giovani e aziende a Casale

CASALE - Uno speed date per il lavoro? E' quello in programma sabato mattina alle 9.30 al Birrificio Moonfrà di via Visconti a Casale. Vi possono partecipare giovani e aziende, il tutto gratuitamente.

Ci saranno tre ore dedicate alla conoscenza reciproca. L'iniziativa, riservata a chi vuole restare a lavorare sul territorio, è un progetto di Monferrato Sottosopra che, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e coordinato dalla Cooperativa Orso e dall’Associazione Aregai Terre di Benessere, ha lo scopo di dare ai giovani una speranza di vita e lavoro su questo territorio.

Ma come funziona? Semplicemente le aziende accolgono i giovani interessati, uno ad uno, e seduti uno di fronte all’altro/a , chiacchierano. Si chiedono precisazioni, ci si presenta, si fa conversazione… Al termine del tempo, una campanella indica il momento di passare ad un nuovo appuntamento.

Per iscriversi è necessario mandare una mail all'indirizzo segreteria@aregai.it.