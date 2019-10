Anpi: sabato mattina il gazebo in via Saffi

CASALE - Sabato dalle 9.30 alle 12.30 in via Saffi, sotto la Torre Civica, l’Anpi di Casale Monferrato organizzerà un gazebo in adesione alla giornata nazionale di chiusura del tesseramento 2019. L’Associazione, in tutto il Paese, incontrerà i cittadini, farà memoria attiva, tenterà di tracciare percorsi di partecipazione concreta e unità.

«L’Anpi non è un partito, ma la sua missione è altamente politica: suonare l’allarme quando il Paese è sotto minaccia di sovvertimento della propria ossatura civile e democratica. E richiamare le Istituzioni, i poteri legislativi ed esecutivi, i partiti ai loro doveri costituzionali. L’Anpi, dunque, metterà a disposizione di un radicale cambiamento di rotta nazionale tutto il suo patrimonio di idealità, autorevolezza e capacità fattive dimostrate in 74 anni di esistenza. Nella speranza forte che questa occasione venga colta largamente» spiegano i promotori