Approfondimenti e eventi ogni quindici giorni al Museo Civico

CASALE - Con Momenti d'Arte e Gioca con l'Arte il Museo Civico di Casale propone due nuovi appuntamenti a cadenza quindicinale per approfondire tematiche specifiche legate alle opere conservate nelle sale di via Cavour 5 e proporre iniziative dedicate ai più giovani con visite e laboratori didattici.

Si partirà questa settimana con i primi due eventi: il 25 ottobre prenderà il via Momenti d’arte – Il venerdì un’ora al Museo; mentre il 26 inizierà Gioca con l’arte – Il sabato guarda e crea al Museo.

Momenti d'arte. Il venerdì un'ora al Museo

L’obiettivo della rassegna, strutturata in cinque appuntamenti quindicinali previsti nel tardo pomeriggio di venerdì alle 17,30 fino al 20 dicembre 2019, è quello di offrire occasioni di brevi approfondimenti tematici su alcune opere e aspetti del ricco patrimonio delle collezioni civiche. Gli operatori della Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova, che gestisce il servizio e che da anni si occupa nell’ambito dei beni storici artistici di divulgazione e di didattica, accompagneranno i visitatori alla scoperta di personalità, pregiate tecniche artistiche, curiose iconografie di santi. Un'occasione anche per chi già frequenta abitualmente il Museo per conoscerne aspetti e particolari inediti. Il primo appuntamento di venerdì 25 ottobre si focalizzerà sull’arazzo fiammingo proveniente dall’Oratorio del Gesù di Casale Monferrato, un’opera d’arte unica per manifattura e storia.

Il calendario prevede: 25 ottobre Dalle Fiandre a Casale Monferrato. L’arazzo dell’Oratorio del Gesù al Museo Civico; 8 novembre Carta e carboncino. I disegni di Leonardo Bistolfi; 22 novembre Terra e fuoco. L’arte della ceramica; 6 dicembre Onòri e òneri. Il Risorgimento nelle onorificenze di Giovanni Lanza; 20 dicembre Immagini in legno. Sant’Antonio Abate del fuoco.

Ingresso e approfondimento tematico: 2,50 euro a persona. Non è necessaria la prenotazione.

Gioca con l'arte. Il sabato guarda e crea al Museo

L’obiettivo della rassegna, anche questa strutturata in cinque appuntamenti quindicinali nei pomeriggi di sabato, alle ore 16, fino al 21 dicembre 2019, è quello di offrire ai ragazzi (da 6 a 10 anni) brevi occasioni di approfondimento su alcune opere del ricco patrimonio delle collezioni civiche, seguiti da laboratori didattici tematici. Questi percorsi si propongono di avvicinare i giovani alle collezioni museali in maniera attiva e coinvolgente. È fondamentale, infatti, l'attività di mediazione dell'operatore didattico, che non solo spiega o racconta, ma guida i giovani a trarre da soli le informazioni e le riflessioni dagli oggetti analizzati. A completamento della visita, vi è la possibilità di cimentarsi in attività di laboratorio, in cui potranno sperimentare e rielaborare tecniche e contenuti: l'esperienza museale diventa così ricca di significato. Anche l’appuntamento di sabato 26 ottobre si focalizzerà sull’arazzo fiammingo proveniente dall’oratorio del Gesù di Casale Monferrato e i ragazzi potranno cimentarsi con l’utilizzo di un telaio.

Il calendario comprende: 26 ottobre Dalle Fiandre a Casale Monferrato. Creando con il telaio; 9 novembre Carta e carboncino. Disegniamo con Leonardo Bistolfi; 23 novembre Giocando con l'argilla. L’arte della ceramica; 7 dicembre Onòri e òneri. Il Risorgimento degli ordini cavallereschi; 21 dicembre Immagini in legno. Sant’Antonio Abate e il suo maialino.

Ingresso, approfondimento e laboratorio didattico: 3,50 euro a ragazzo. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 0142.444249 - 444309