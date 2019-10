Dolcetti e caramelle per i bambini della Bosnia

ALESSANDRIA - Da anni impegnata in Bosnia, dove porta conforto a popolazioni che hanno conosciuto la guerra e sono ancora in condizioni disperate, l'associazione Sie Onlus di Alessandria lancia una nuova iniziativa perché sia "Halloween per tutti".

E' infatti partita una campagna concentrata in pochissimi giorni: una raccolta di caramelle e dolcetti da consegnare ai volontari del gruppo; li porteranno ai bambini che seguono nei Balcani, unitamente a capi d'abbigliamento e altri generi di conforto raccolti nelle scorse settimane.

La missione partirà giovedì 30 e durerà 5 giorni, durante i quali verranno incontrati anche alcuni ragazzi adottati a distanza, oltre a famiglie che la Sie segue da tempo. Chi volesse offrire, entro il 30 ottobre, caramelle o dolcetti, può contattare il 377 4586915.