Scatto Arquatese, Monteleone affonda l'Ovadese Silvanese

OVADA - Non serve il cambio di allenatore all’Ovadese Silvanese: il Lucento è troppo forte e con una rete per tempo di Monteleone piega gli arancioneri continuando la sua corsa a due con la Pro Villafranca in testa alla classifica.

Vince invece l’Arquatese che espugna Trofarello ed aggancia in classifica l’Acqui che non ha potuto giocare sul campo della Gaviese colpito dall'alluvione: Vera apre le danze, Petitti pareggia e Simone Torre colpisce un palo prima che Farina metta dentro il 2-1 di fine primo tempo. Nella ripresa il Trofarello pareggia con Caldara ma un rigore di Giacomo Acerbo e una rete di Zoppellaro fissano il punteggio sul 4-2.

Strappa tre punti importanti l’Asca sul campo della Santostefanese: i ragazzi di Usai passano avanti grazie al solito Mirone che su calcio di punizione al 32’ porta avanti l’Asca con una magia, ma i padroni di casa pareggiano e nel finale Grazia anche alla superiorità numerica trovano al sesto minuto di recupero il gol di Borromeo che vale la vittoria. Un punto guadagnato quello della Valenzana Mado che dopo una lunga serie di calci d’angolo trova la rete del pareggio nella ripresa contro un Mirafiori solido che era passato in vantaggio per primo. Segna Casalone.

TROFARELLO – ARQUATESE 2-4

SANTOSTEFANESE – ASCA 1-2

OVADESE SILVANESE – LUCENTO 0-2

VALENZANA MADO – MIRAFIORI 1-1

ARQUATESE: G. Torre, Bianchi, Ricci, Monticone, Giordano, Tavella, Guido, Maldonado, S. Torre, Vera Angulo, Farina. A disp. U. Acerbo, Zoppellaro, G. Acerbo, Scolafurru, Massa, Zanchetta, T. Firpo, Kolaj, L. Firpo. All. Paveto

ASCA: Figini, Ottria, Mirone, Deambrosis, Vicario, Borromeo, Monaco, Cirio, Y. El Amraoui, Rota, E. El Amraoui. A disp. Navedoro, Cartasegna, Ravera, Cazzulo, Rossi, Cairo, Giannicola, Bencaga. All. Usai

OVADESE SILVANESE: St. Gallo, Perassolo, Barbato, Oddone, Tangredi, Pastorino, Cartosio, Anania, Giusio, Rosset, Dentici. A disp. R. Cipollina, Bernardi, Boveri, A. Cipollina, Si. Gallo, Musso, Costantino, Briata, Viotti.

VALENZANA MADO: Capra, Battista, Casalone, Gigante, Onomoni, Lorusso, Meda, D. Conti, Boscaro, Dispenza, N. Conti. A disp. Gjyli, Beltrame, F. Bennardo, D. Bennardo, Negri, Tagnesi, Mazzucco, Dinica, Savino. All. Nobili