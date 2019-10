Come spostarsi meglio? Stat propone l'app per smartphone

CASALE - «Molti dicono che da Casale a Vercelli la domenica non ci siano corse ma non è vero». Utilizziamo le parole di Paolo Pia, amministratore delegato del Gruppo Stat, per introdurre il tema della nuova applicazione per smartphone dedicata agli orari e ai collegamenti che, con Casale come epicentro, uniscono tra loro 306 località in 547 fermate in tutt'Italia.

Alla presentazione, tenutasi oggi nella Sala Guala del Comune di Casale, hanno partecipato anche il sindaco Federico Riboldi: «si tratta di una facilitazione», l'assessore ai trasporti Daniela Sapio: «bellissima iniziativa» e il direttore dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese Cesare Paonessa: «Uno strumento che consente al servizio pubblico di avere un ruolo nello sviluppo del territorio».

L'applicazione "Gruppo Stat" è ad oggi disponibile su www.gruppostat.com per Android ma a breve lo sarà anche per IPhone.

L'utilizzo è intuitivo: basta immettere il nome della località di partenza e quella di arrivo scegliendole dall'elenco, oppure digitandole singolarmente e poi impostare la data in cui si vuole effettuare il viaggio. Automaticamente il programma mostra anche le possibili fermate nelle località indicate, se ve ne è più di una.Queste sono anche tutte geolocalizzate in google maps, quindi se si clicca sull'icona “raggiungi la fermata” l'applicazione mostrerà, non solo dove si trova, ma anche il percorso più breve per raggiungerla.

L'app raccoglie i percorsi delle tratte di Autoticino (collegamenti locali per Monferrato, Vercellese, Astigiano, Lomellina o verso Torino, Milano), Volpi (Genova, Liguria, Malpensa) e le linee verso le località di villeggiatura di Stat turismo. Per molte di queste linee è possibile calcolare immediatamente il costo del biglietto. Tra le espansioni previste entro la fine del 2020 c'è l'attivazione del servizio di acquisto automatico del biglietto già dal proprio cellulare.

L'orario Autoticino

Di fronte alla nuova app è stato presentato anche l'utile e pratico nuovo orario generale di Stac - Autoticino, in distribuzione in questi giorni. Uno strumento di 32 pagine che affianca e, anzi, integra tutte le informazioni che, già disponibili sul sito di Autoticino, in modo da avere sempre a portata di mano, in un volumetto di facile consultazione, le 17 tratte nelle provincie di Alessandria, Asti, Torino, Vercelli, Novara, Milano, Pavia e Genova.

Affiancano il catalogo anche una serie di orarietti tascabili con le singole linee che permetteranno una facile consultazione del percorso che ci interessa.