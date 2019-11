Canottieri Casale, cinquina con vista sui playoff

La cinquina che vale una ipoteca sui playoff di A2 maschile. Canottieri Casale domina il turno contro gli emiliani del Circolo del Castellazzo, 5-1, in campo anche il capitano, Marco Bella, come quarto singolarista, d domina il confronto con Andrea Masala, 6/1 6/4. Anche il numero 3 dei casalesi, Alessio Demichelis, regola in due set Tommaso Bonazzi, 6/4 6/2. Ancora più netto il successo di Gregorio Biondolillo, numero 2, 6/1 6/1 su Riccarso Trascinelli, messo letteralmente ale corde da 'Greg'.

Esordio stagionale vincente per il francese Constant Lestienne (1.12), a spese di Matteo Curci (2.3), che cade nella fitta ragnatela, senza avere alcuna chance per uscirne, 6/1 6/4. Il pubblico, incantato dalle giocate del 'mago' transalpino, gli regala una standing ovation.

Poker e successo al sicuro, ma i casalesi non sono ancora appagati: si prendono anche un punto nel doppio, con Lestienne - Biondolillo, 7/6 6/3 su Curci - Montenet. Al Castellazzo solo un confronto: nel secondo doppio Bella e Luca Barbonaglia vincono il primo 6/3 su Botti - Tombolini, che però pareggiano, 7/5 esi impongono al tiebreak lungo, 10/7. Nell'altra gara di giornata Tc Ambrosiano Milano 5-1 in casa dei calabresi di Rocco Polimeni. Per Casale un successo che avvicina, e di molto, i playoff.