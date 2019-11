A Casale un club dedicato alla Ferrari

CASALE - Mercoledì 30 ottobre il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, ha accolto in Comune il neo costituito Scuderia Ferrari Club di Casale Monferrato: «Con piacere ho accettato la tessera n° 1: in città non era ancora presente un club ufficiale del cavallino rampante e oggi tutti gli amanti della rossa avranno un punto di riferimento. Come sindaco sono sempre molto felice per la nascita di un nuovo sodalizio che proponga aggregazione e attività». Il Scuderia Ferrari Club, che conta già 26 soci, ha la propria sede al Circolo Ronzonese di via XX settembre, 113. Il presidente è Gian Mario Caligaris (tel. 349 0670716), vice Liliana Ferrante e segretario Salvatore Strano. Per mettersi in contatto con il club è possibile anche inviare una e-mail a casalemonferrato@scuderiaferrari.club.