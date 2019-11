Museo Civico: doppio appuntamento nel fine settimana

CASALE - Continuano le nuove proposte ai visitatori del Museo Civico di Casale Monferrato: un doppio appuntamento quindicinale per approfondire tematiche specifiche legate alle opere conservate nelle sale di via Cavour, 5 e proporre iniziative dedicate ai più giovani con visite e laboratori didattici.

La proposta di questa settimana prevede due appuntamenti: l’8 novembre con Momenti d’arte – Il venerdì un’ora al Museo, mentre il 9 si terrà Gioca con l’arte – Il sabato guarda e crea al Museo.

Momenti d'arte. Il venerdì un'ora al Museo

L’obiettivo della rassegna, giunta al secondo appuntamento, collocato nel tardo pomeriggio di venerdì, alle 17.30, è quello di offrire occasioni di brevi approfondimenti tematici su alcune opere e aspetti del ricco patrimonio delle collezioni civiche. Gli operatori della Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova, che gestisce il servizio e che da anni si occupa nell’ambito dei beni storici artistici di divulgazione e di didattica, accompagneranno i visitatori alla scoperta di personalità, pregiate tecniche artistiche, curiose iconografie di santi. Un'occasione anche per chi già frequenta abitualmente il Museo per conoscerne aspetti e particolari inediti. L’appuntamento di venerdì è intitolato Carta e carboncino. I disegni di Leonardo Bistolfi, un focus sui disegni preparatori a carboncino dello scultore casalese, massimo interprete del Simbolismo. Sarà un modo per conoscere un lato poco conosciuto dell’attività dell’artista, oltre che per comprendere a pieno il complesso processo creativo che si cela dietro la realizzazione di un'opera di scultura.

Ingresso e approfondimento tematico: 2,50 euro a persona. Non è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0142.444249 - 444309

Gioca con l'arte. Il sabato guarda e crea al Museo

L’obiettivo della rassegna, anche questa strutturata in appuntamenti quindicinali nei pomeriggi di sabato, alle ore 16, è quello di offrire ai ragazzi (da 6 a 10 anni) brevi occasioni di approfondimento su alcune opere del ricco patrimonio delle collezioni civiche, seguiti da laboratori didattici tematici. Questi percorsi si propongono di avvicinare i giovani alle collezioni museali in maniera attiva e coinvolgente mediante il supporto di personale specializzato della Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova. È fondamentale, infatti, l'attività di mediazione dell'operatore didattico, che non solo spiega o racconta, ma guida i giovani a trarre da soli le informazioni e le riflessioni dagli oggetti analizzati. A completamento della visita, vi è la possibilità di cimentarsi in attività di laboratorio, in cui potranno sperimentare e rielaborare tecniche e contenuti: l'esperienza museale diventa così ricca di significato. L’appuntamento di sabato 9 novembre avrà il titolo Carta e carboncino. Disegniamo con Leonardo Bistolfi: nella Gipsoteca casalese sono conservati modelli preparatori e bozzetti in gesso e terracotta ma forse non tutti sanno della presenza di schizzi e bozzetti a carboncino. Ecco quindi l'occasione per avvicinarsi a questa affascinante tecnica osservando i disegni conservati in Gipsoteca e cimentandosi nella realizzazione di uno speciale quaderno dedicato, appunto, alla tecnica del carboncino.

Ingresso, approfondimento e laboratorio didattico: 3,50 euro a ragazzo. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 0142.444249 - 444309 - E-mail. museo@comune.casale-monferrato.al.it