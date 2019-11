Fiume Po, se ne parla venerdì nella sede del Parco

CASALE - Venerdì sera alle 21 alla sede del Parco del Po in viale Gramsci è in programma l'incontro "Insieme al Po", organizzato in collaborazione con Legambiente. La riscoperta del fiume, ad opera di cittadini e associazioni e società sportive, è frutto di un percorso sostenuto da molti soggetti, dopo le massicciate e le alluvioni degli anno ‘90. Ecco arrivare così le serate a lungo Po e le gite in barca, che attirano un numero crescente di persone e di interessi diversi, alla ricerca di uno spazio di svago vicino alla città.

Come vivere questo ambiente naturale, tutelando la sua qualità e cercandovi un ritmo altro da quello quotidiano, è il quesito a cui gli interventi del seminario cercheranno di dare risposta.

Dario Zocco, direttore del Parco del Po "Principi, limiti e opportunità della tutela del fiume"

Giancarlo Gusmaroli, Centro italiano per la riqualificazione fluviale "Visione per una gestione ecosistemica del fiume in città"

Massimo Sarzano, presidente Amici del Po "Quali attività e quali prospettive per le associazioni"

Un rapporto delicato, tra il fiume e la città, da gestire oggi pensando a domani.

Sabato mattina le Associazioni e le persone interessate potranno fare un sopralluogo sul fiume con il relatore Giancarlo Gusmaroli