CASALE - Dopo alcuni mesi ritorna la visita guidata gratuita alla Biblioteca Civica Giovanni Canna, un appuntamento ormai classico che ha riscosso molto successo: più di seicento visitatori e il tutto esaurito in tutte le date.

La visita, che avrà la durata di due ore, si svolgerà domenica 17 novembre alle ore 15. Il ritrovo è previsto alle ore 14.45, nel Salone del Senato, ingresso della Biblioteca. Per ragioni di sicurezza e per le caratteristiche dei locali, anche questa volta la visita sarà limitata a un gruppo di 25 persone. È perciò obbligatoria la prenotazione, che potrà avvenire telefonicamente (0142/444246 - 0142/444297) o via mail all'indirizzo bibliote@comune.casale-monferrato.al.it indicando nome e cognome di tutti i partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Moduli per la prenotazione sono disponibili anche al punto di reference della Biblioteca Civica e all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via Mameli.

La Giovanni Canna di Casale Monferrato è, per consistenza, la seconda biblioteca del Piemonte. Ha un patrimonio di 350 mila volumi e una storia centenaria: fondata nel 1915, iniziò a offrire prestito pubblico e sala studi nel dicembre 1917.

Anche in questa occasione la visita sarà accompagnata dagli interventi canori e strumentali de L’Opera dei Ragazzi.