Quargnento: chiesa gremita e corteo per i tre pompieri morti

QUARGNENTO - Una domenica non come tutte le altre. Quargnento ricorda, a sei giorni dalla tragedia, i tre vigili del fuoco morti nell'esplosione di martedì mattina. Chiesa gremita e tante persone provenienti dai paesi limitrofi per stringersi attorno ad una comunità che vuole tornare alla tranquilla routine di campagna. Alla funzione hanno partecipato i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e di diversi altri corpi di pronto intervento. Al termine della messa, poi, la fiaccolata fino all'ingresso della tenuta che è stata scenario della tragedia, in via San Francesco d'Assisi 5.