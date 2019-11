A Villamiroglio Eco Trekking d'San Martin

VILLAMIROGLIO - Domenica 17 novembre l’appuntamento è a Villamiroglio per una camminata naturalistica, un “eco trekking” in Monferrato di circa 12 km, evento inserito nel programma dell'EcoMaratona 'd San Martin 2019, l’estate di San Martino in una terra da vivere, amare e scoprire senza fretta. Durata di 4 ore circa, in tecnica nordic walking o a camminata libera. Ritrovo alle 9.30 presso il Circolo Ancol di Vallegiolitti in Piazza del Mercato per l’iscrizione. La Partenza sarà alle ore 10.

Dopo la partenza il percorso prevede di dirigersi verso località Molino del Conte per poi proseguire fino alla Cascina Ventolina. Da qui si abbandona il percorso dei maratoneti per proseguire su strada asfaltata di fondovalle fino alla chiesa di Santa Liberata per poi salire verso la borgata di Case Carpegna e quindi continuare la salita fino a raggiungere una larga strada bianca. Si prosegue sempre su sterrato verso scendendo verso Cascina Rairolo. Qui una tappa di ristoro precede una impegnativa discesa su una pietraia sconnessa e scivolosa, ma una volta finita la discesa si risale su una agevole sterrata verso Case Alemanno. Si prosegue quindi verso il capoluogo Villamiroglio su una agevole sterrata senza salite degne di nota. Giunti nei pressi del cimitero del capoluogo si svolta a sinistra in Via Montanaro iniziando una discesa su sterrata fino al cimitero di Vallegiolitti. Da qui pochi metri di strada asfaltata ci separano dall’arrivo al Circolo Ancol e da un meritato ristoro finale.

Costo iscrizione 10 euro con: guida, ristoro a metà percorso e pacco gara (maglietta, bottiglia di vino + gadget). Per chi lo desidera sono disponibili bastoncini da nordic walking fino ad esaurimento disponibilità. Difficoltà percorso: media

Si consiglia abbigliamento sportivo adeguato alla stagione, scarpe da trekking e scorta d’acqua; al termine della camminata sarà possibile pranzare all'arrivo presso il salone Avis previa prenotazione (costo 10 euro su prenotazione).

Per info e prenotazioni: Augusto 339 4188277 - augusto.cavallo66@gmail.com