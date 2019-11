Giovedì il Consiglio Comunale di Casale

CASALE - Si riunisce giovedì alle 21 il Consiglio Comunale. «Dopo l'incontro con il Vescovo Gianni Sacchi – spiega il Presidente Fiorenzo Pivetta – al quale rinnovo i ringraziamenti per gli spunti di riflessione proposti a chi è impegnato nell'amministrazione pubblica, i lavori assembleari riprendono dalle proposte deliberative non esaminate nell'ultima seduta e proseguiranno con due importanti provvedimenti di programmazione per il triennio 2020-2022: il Piano delle valorizzazioni immobiliari e il Documento Unico di Programmazione (Dup). Entrambi i documenti, una volta approvati, diventeranno parte integrante del Bilancio di previsione 2020-2022».