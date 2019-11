Sabato di cultura tra Rosignano e Moncalvo

ROSIGNANO/MONCALVO - Sabato da Rosignano Monferrato a Moncalvo sarà la cultura il tema portante di tanti eventi di presentazioni librarie e di progetti, oltre che di musica. In mattinata si terrà la presentazione del progetto C.T.Mo.Mo. e del sito Monferrato Cult, progetto di collaborazione territoriale e di rete con la creazione di un archivio informatico a del Comitato relativo alla Doc guidato da Andrea Desana in collaborazione con A.L.E.R.A.MO. Onlus, il Centro Culturale Paesaggi Vitivinicoli del Monferrato e il Centro Alti Studi Fabio Maniscalco, Comune di Rosignano e Comune di Moncalvo per la conservazione dei beni bibliotecari e archivistici.

Il sito verrà presentato dalle ore 11 presso la Biblioteca “Cappellaro” di Rosignano Monferrato e nel pomeriggio, alle ore 15, in Biblioteca Civica F. Montanari a Moncalvo. Dopo i saluti del sindaco di Rosignano Monferrato Cesare Chiesa e della presidente di A.L.E.R.A.MO. Onlus Maria Rita Mottola interverranno Franca Cavagnolo, la quale presenterà la Biblioteca Camillo Cappellaro e Antonio Barbato, che tratterà il Fondo Cappellaro e il Centro di Alti Studi "Fabio Maniscalco". Saranno in collegamento Valentina Sabucco (Blue Shield International), Mariarosaria Ruggiero Maniscalco e Pierluigi Vicelli della Computerware srls. Inoltre Massimo Carcione, funzionario della Regione Piemonte, presenterà il volume "Oro dentro" (Skira) prima di un momento finale di convivialità.

Alle ore 15.30 ci si ritroverà presso la Biblioteca "Franco Montanari" di Moncalvo dove il programma prevede il saluto del sindaco Christian Orecchia e gli interventi dell’assessore Barbara Marzano, la quale tratterà il tema del patrimonio delle colline e della loro tutela, di Max Biglia che presenta il Comitato DOC e MEMO, di Silvia Chiodi, dirigente di ricerca CNR, che ricorderà l’importanza della memoria e dei principi etici della ricerca, e di Massimo Carcione il quale racconterà la sua esperienza di promozione del Centro Alti Studi “Fabio Maniscalco”. Verrà inoltre illustrato Monferrato Cult e sarà data parola alle associazioni. Alle 17 si continuerà con Maurizio Molan, medico che presenterà il suo saggio "Altezza è mezza bellezza?" con la partecipazione del funzionario della Regione Lombardia Marco Sessa (presidente dell’associazione AISAC riguardante le persone affette da Acondroplasia) ed infine, verso le ore 18.30 si terminerà con un momento di convivialità.

Conclusione di giornata alle ore 21, presso il Teatro Civico di Moncalvo, con lo spettacolo organizzato con l'associazione Futuro Musica di Villafranca d'Asti con il maestro Aldo Sardo. L'associazione ha realizzato un gemellaggio con una scuola d'Irlanda e quest'anno ospita per la seconda volta gli allievi provenienti dall’isola atlantica che regaleranno al pubblico un concerto di musica irlandese. Il concerto ha il patrocinio del Comune e l’ingresso è libero.

Il mese di novembre continuerà poi all’insegna degli appuntamenti culturali, tutti a Moncalvo: il 23 novembre, sempre in Biblioteca, alle 17, si terrà la presentazione del libro di poesie “Luci e Ombre” di Antonino Sciarrone mentre il 30 novembre la chiusura del mese avverrà con la presentazione del libro della giornalista Veronica Iannotti “Io e Giorgio”, ossia la biografia di Roberta Bellesini, moglie di Giorgio Faletti.