Alimentazione e malattie neurologiche: se ne parla in Casa di Riposo

CASALE - Sabato alle ore 15.30 nella Sala Gumelli della Casa di Riposo di piazza Cesare Battisti 1, si terrà un incontro del ciclo P come Parkinson - alla ricerca di un nuovo alfabeto, organizzato dall'associazione Gli amici di Lucia. Questo incontro avrà come tema l'alimentazione e ospiterà la dottoressa Barbara Caprino, specialista in Dietologia all'Ospedale Santo Spirito di Casale che approfondirà il tema dell'alimentazione nelle malattie neurologiche.