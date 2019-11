Santa Caterina: 2100 euro dal derby vinto dalla Junior

CASALE - Santa Caterina Onlus celebra il suo nono anniversario con una cifra significativa raccolta da Novipiù Junior Casale nel derby vinto domenica scorsa con Bertram Tortona: 2100 euro che andranno a sostenere il restauro di cupole e tamburo della chiesa barocca di Piazza Castello. Il sodalizio tra la onlus e il club cestististico rossoblu dura da ormai cinque anni, nel corso dei quali sono stati raccolti ben 11mila euro a favore dell'attività di valorizzazione e restauro, nelle partite in casa in cui Santa Caterina Onlus è stata coinvolta come charity partner.

Un gioco di squadra che premia Junior Casale per la sua attenzione alle esigenze del territorio, e Santa Caterina Onlus che muove la sensibilità del tessuto sportivo casalese. Ora è tempo di fare squadra. La Novipiù Jc è capofila di un progetto importante di rinascita artistica e culturale fortemente voluto dalla onlus di Piazza Castello.

La cifra che resta ancora da coprire è di 130mila euro. L'appello è rivolto alle aziende, ai benefattori e a tutti gli amanti della cultura, che desiderano un futuro più florido e promettente per la Capitale del Monferrato. Il restauro di Santa Caterina, patrimonio di tutti, è un’opportunità per fissare il proprio nome nella storia.