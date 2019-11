Si lavora già alla San Giuseppe 2020, con una novità

CASALE - Si programma già la settantaquattresima edizione della Mostra Regionale di San Giuseppe a Casale, in programma dal 13 al 22 marzo al Palafiere Riccardo Coppo.

La novità è che nel 2020 le ‘Fiere di primavera’ a Casale Monferrato saranno due.

Mostra di San Giuseppe (Dal 13 al 22 marzo)

L’edizione numero settantaquattro della San Giuseppe sarà organizzata, all’insegna della continuità, da D&N Eventi, società composta da tre imprenditrici monferrine. Lo staff anticipa che «saranno confermati gli ingredienti che hanno contribuito al successo delle ultime edizioni, ovvero l’ingresso gratuito ed il percorso alternato». Non mancheranno, però, altri graditi ritorni, che sono ormai dei classici, dall’Area Giochi, riservata ai giovanissimi, alla ‘Piazzetta del Gusto’ con l’enogastronomia di diverse regioni italiane abbinata a quella del territorio, ‘Arteinfiera’, ormai alla ventiseiesima edizione, ideata a curata dal critico d’arte (e artista) Piergiorgio Panelli. Tra le ‘riproposte’ ci sarà anche l’Eno-Area che vede, affiancata ai produttori vinicoli, un’area degustazione. Per la ristorazione invece è in arrivo una «novità che alzerà il livello qualitativo dell'offerta». Infine sarà allestita nuovamente l'area verde, a cura di Vivai Varallo e dell’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano, una vera e propria anticipazione ‘sul campo’ della prima edizione della seconda delle fiere di primavera.

Monferrato Green Farm (Dal 3 al 5 aprile)

Dal 3 al 5 aprile, sempre a cura di D&N Eventi verrà proposta nella cornice del PalaFiere Riccardo Coppo, la prima edizione di ‘Monferrato Green Farm – Fiera del verde e dell’agricoltura' che proporrà corsi, workshop,attività ludo didattiche, un’area gastronomica dei prodotti Dop e tanto altro per chi ama la natura, il giardinaggio ed il bello.

L’evento ha il patrocinio della Provincia di Alessandria, della Città di Casale Monferrato, Camera di Commercio di Alessandria e la collaborazione di Confartigianato Imprese Alessandria, Confagricoltura Alessandria, , Coldiretti Alessandria, Asproflor, Coniolo Fiori, Istituto tecnico agrario Vincenzo Luparia,Vivai Varallo, Sanber,Costanzo Savio e Doriano.