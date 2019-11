Tanti eventi gratuiti alla Biblioteca Ragazzi

CASALE - Proseguono i festeggiamenti per i dieci anni della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati (situata all'interno del Castello di Casale Monferrato) e per il ventennale dell'iniziativa Nati per Leggere - che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte, progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del programma ZeroSei. Per celebrare al meglio il doppio compleanno, per il mese di novembre sono in programma moltissimi eventi a partecipazione gratuita.

Per il resto del mese ci saranno - per il ciclo NPL (Nati per Leggere) - gli appuntamenti di Martedì e giovedì da favola con letture "a bassa voce" a cura delle insegnanti volontarie Teresa e Gabriella. Verranno lette favole su richiesta dei bambini e dei loro accompagnatori dalle 15 alle 17 martedì 19 e giovedì 21 e 28 novembre.

Sabato 16 ore 10.30 per Npl torna Racconti ad arte con Nuova vita: terzo dei quattro incontri previsti per bambini dai 3 ai 6 anni e i loro accompagnatori. Ogni incontro è caratterizzato dalla lettura di un racconto per introdurre bambini e adulti nel mondo della fantasia.Dopo l'ascolto della favola seguirà un'attività creativa. In questo incontro dopo la lettura di un racconto sul tema del recupero / riciclo di materiali, di passerà alla trasformazione di un oggetto inutilizzato in qualcosa di nuovo e stravagante. Racconti ad arte è a cura di Marzia Ferrarotti - Arteterapeuta.

Sempre per il progetto Npl, martedì 19 novembre alle ore 17 La storia di mago Merlino, letture a cura di Stardust Company.

Mercoledì 20 alle ore 17 si terrà Grandi alberi in miniatura: i bonsai, un nuovo incontro con il Laboratorio Orticolo curato da Giovanni Ganora. È prevista una prima parte dedicata alla teoria e una seconda alla pratica.

Sabato 23 alle 10.30 torna Npl con Caccia al tesoro letteraria a cura del Teatro della Nebbia: un momento per farsi leggere alcune storie, per risolvere dei rompicapo, per giocare insieme, fino ad arrivare a scoprire il tesoro. In poche parole: divertimento assicurato! Per bambini dai 5 anni. Prenotazione obbligatoria.

A fine mese, invece, ci si proietterà già sul Natale con i Laboratori creativi natalizi e il Progetto Natale. I laboratori, a cura della biblioteca e dei volontari, si terranno alla ore 17 di giovedì 21, mercoledì 27 novembre e venerdì 6 dicembre e permetteranno di realizzare simpatici e colorati addobbi natalizi. Il Progetto Natale, invece, si terrà giovedì 28 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in compagnia dell’arteterapeuta Marzia Ferrarotti. Per tutti gli appuntamenti natalizi è necessaria la prenotazione.

Maggiori informazioni e prenotazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it e ai numeri 0142 444308, 0142 444302 e 0142 444297.