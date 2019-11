Il Casale si celebra con un libro sui terzini sinistri

CASALE - In occasione dei festeggiamenti dei 110 anni dalla fondazione del Casale Calcio, venerdì 22 novembre alle ore 21 presso la libreria Labirinto, in via Benvenuto Sangiorgio a Casale Monferrato, ci sarà la presentazione del libro “sTREpitosi - Da De Vecchi a Chiellini, professione terzino sinistro: da 120 anni i maestri siamo noi”, scritto da Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, e Mario Parodi, ex docente e scrittore. Ingresso libero.

Il libro racconta la storia di undici terzini sinistri del calcio italiano. Un ruolo rappresentato tradizionalmente con il n.3. Difensori insuperabili in copertura che diventano attaccanti, addirittura goleador.

Da De Vecchi a Maldini, da Umberto Caligaris a Cabrini, da Facchetti a Chiellini: tutti hanno dato un contributo importante alle vittorie azzurre. C’è tanta storia d’Italia ad accompagnare le loro imprese, da rivivere con passione. Un percorso fatto di aneddoti, curiosità, retroscena.

Saranno presenti gli autori Antonio Barillà e Mario Parodi, e Domenico Marocchino, ex calciatore professionista di Serie A. Moderatore della serata sarà Gabriele Farello. Interverranno inoltre: Fabrizio Mandracchia (Comitato Promotore Torneo Caligaris), Marco Francia (Associazione Stella e Caliga) e Umberto Trabaldo (nipote di Umberto Caligaris).