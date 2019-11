Per il punto nascite di Casale tappi anche dalla Sardegna

CASALE - Dopo aver "contagiato" positivamente tutto il Casalese, la gara di solidarietà in favore della Onlus La Mano di Stella (che si occupa dei bambini prematuri) supera il mare e arriva in Sardegna per aiutare il punto nascite dell'Ospedale di Casale.

Un gruppo di sostenitori e il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Nuoro stanno facendo la raccolta dei tappi per aiutare i Monferrini. Ieri, venerdì, è arrivata la spedizione da quasi 80kg.

La giornata della Prematurità si celebra a Casale domani al Tartara dalle 16 alle 19.30. L'evento è curato dalle associazioni "Io arrivo prima" e "La mano di Stella". Previste relazioni della professoressa di neuropsichiatria infantile Simona Orcesi e della dottoressa psicologa psicoterapeuta Daniela Gioia.

Musica con Selena Bricco, lezioni di manovre salvavita pediatriche con la Croce Rossa e molto altro...