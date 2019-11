In vendita le canotte nerostellate della Junior

CASALE - Contrariamente a quanto precedentemente annunciato, si potranno acquistare le speciali canotte realizzate dalla Junior per celebrare i 110 anni di storia del Casale Calcio grazie all'iniziativa "Tutta Casale in una Partita".

Le divise nerostellate, che saranno indossate dagli atleti juniorini domenica per la gara interna con Scafati, saranno disponibili da venerdì al prezzo di 50 euro.

Si possono acquistare venerdì presso la sede di via Marcello Adam 66 (10-12.30 / 15-18), sabato presso la biglietteria del PalaFerraris (10.12.30 / 16-18), domenica in orario biglietteria, presso il JC Store il giorno della gara, tramite PayPal (con le spese di commissione in aggiunta) con prenotazione inviando una e-mail a eventi@asjunior.com specificando: nome acquirente - contatto telefonico - taglia della canotta. La prenotazione sarà ritenuta valida a seguito di un acconto di euro 20.

Sono proposti anche pacchetti speciali per la gara:

68 euro: canotta + biglietto intero in tribuna

66 euro: canotta + biglietto ridottissimo in tribuna

80 euro: canotta + primafila experience

Per informazioni aggiuntive: 0142-459365 / eventi@asjunior.com