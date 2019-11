Occimiano, borracce per dire addio alla plastica

OCCIMIANO - Giovedì 14 novembre sono stati inaugurati gli spillatori per l'acqua filtrata presso le scuole di Occimiano e tutti gli studenti che frequentano la Primaria e Secondaria di I Grado in paese hanno ricevuto le borracce che permetteranno di evitare l'utilizzo di bottiglie di plastica. Per quanto riguarda la Scuola dell'infanzia l'istallazione dello spillatore consentirà ai bambini di bere acqua filtrata che verrà distribuita in brocca.

Per consentire inoltre di migliorare la differenziazione dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale ha consegnato agli istituti alcuni contenitori per separare plastica, carta e vetro.

Il progetto di sensibilizzazione ambientale è stato realizzato con il generoso contributo di Ucinque, Mastroianni Giorgio Officine e Cosmo, rappresentati durante la cerimonia inaugurale rispettivamente da Cristina Franco, Giorgio Mastroianni e Guido Gabotto.

Il Sindaco Valeria Olivieri, il Dirigente Scolastico, il Sindaco di Giarole Giuseppe Pavese, gli Assessori e i Consiglieri intervenuti sono stati salutati con alcune filastrocche sul tema della raccolta differenziata lette dagli alunni.

La preziosa collaborazione con l'Istituto Comprensivo Don Milani che, con tutto il corpo docente e il Dirigente Gennaro Scotto di Ciccariello, dimostra sempre grande sensibilità alle iniziative rivolte ai più giovani, è una solida base su cui costruire un futuro più sostenibile in cui tutti siano cittadini realmente consapevoli.