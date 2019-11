La pista di pattinaggio? Quest'anno è in piazza Castello

CASALE - Iniziano domani i lavori di installazione della ormai tradizionale - per il periodo natalizio - pista di pattinaggio sul ghiaccio a Casale. C'è però una novità. L'installazione non avrà più luogo in piazza Mazzini bensì in piazza Castello, nella zona posta alle spalle del Chiosco di Informazioni Turistiche, per il resto dell'anno occupata dai parcheggi a pagamento.

Da domani, con l'avvio delle operazioni di allestimento, fino al 20 gennaio, quando terminerà il disallestimento, nell'area è stata predisposto il divieto di transito e la rimozione forzata.