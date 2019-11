Delegazione di imprenditori del Bni Aleramo da Amazon

CASALE - C'è un antico proverbio che recita: “Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna” ed è proprio questo il motto della Casale che lavora e che non vuole demordere.

Nella giornata di lunedì, infatti, 50 fra professionisti, artigiani e commercianti del Capitolo Bni Aleramo, su iniziativa del comitato Eventi presieduto dal responsabile Franco Guaschino (gioielliere), hanno fatto visita allo Stabilimento Amazon di Castel San Giovanni (Pc).

Grazie a questa opportunità, gli Aleramici hanno potuto visionare nel dettaglio la metodologia di lavoro di una delle più grandi multinazionali della logistica ovvero osservare tutta la catena di imballaggio a partire dallo smistamento degli ordini, passando per le modalità di stoccaggio fino al carico dei pacchi pronti per le consegne.

«È stato molto istruttivo e complementare al nostro spirito – ha dichiarato Roberto Albertini (artigiano del legno e Presidente del Capitolo BNI Aleramo) – Quello di avere la possibilità di scambiare opportunità di lavoro e di affari ed è stata anche un'ottima occasione per conoscerci meglio fra noi imprenditori monferrini. Inoltre è sempre importante ribadire che un colosso come Amazon è utile ai piccoli e ai medi imprenditori come noi per esportare il made in Italy nel mondo».

I membri del capitolo Bni Aleramo si ritrovano tutti i martedì all'Hotel Candiani dalle 7.30 alle 9, con l'occasione invitano tutti gli imprenditori casalesi a fare visita alle riunioni.