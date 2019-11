Doppio Consiglio Comunale a Casale

CASALE - Il prossimo appuntamento con il Consiglio Comunale di Casale sarà doppio, mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, sempre alle ore 21.

«Si è scelto di calendarizzare due date – ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – per consentire di trattare sia delle proposte deliberative presentate dall'Amministrazione, sia di alcune mozioni o ordini del giorno presentati dai Gruppi Consiliari. La serata di mercoledì, quindi, verrà riservata all'esame delle deliberazioni, tra le quali si ricorda in particolare la variazione al Bilancio di previsione (l'ultima per quanto riguarda l'esercizio in corso) e l'istituzione di cinque Consulte Comunali, attraverso le quali l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi del contributo della società civile nell'affrontare argomenti strategici per il proprio mandato, quali la promozione di politiche per la famiglia, il rinnovamento della politica culturale, la diffusione della cultura delle pari opportunità, il continuo miglioramento del livello sportivo del territorio, la valorizzazione del contributo della rete di volontariato cittadino».