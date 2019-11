Come proteggersi dall'Hacker, se l'hacker siamo noi?

SERRALUNGA DI CREA - Lan Service in collaborazione con Aruba, Hpe, Kaspersky e Veeam organizza un evento gratuito sui temi caldi della protezione del dato, anche dall'interno della propria azienda, il 29 novembre dalle 9.30 alle 14 alla Tenuta La Tenaglia di Serralunga di Crea.

Il fattore umano, si sa, rappresenta ancora uno dei fattori di rischio più rilevanti sul fronte della sicurezza informatica. Si pensi alle tecniche di Phishing e Social Engineering che da sole hanno registrato una crescita del 104,8% nel primo semestre 2019 rispetto al primo semestre dello scorso anno (Fonte Rapporto Clusit 2019). Prima ancora di affrontare una strategia di sicurezza informatica contro minacce avanzate e contro hacker organizzati, le aziende dovrebbero preoccuparsi di difendere i propri dati da chi li usa quotidianamente, quindi dai dipendenti e da minacce interne. Minacce che spesso sono innescate dal collega seduto di fianco, da uno smartphone aziendale che viene smarrito o dalla sottrazione di password che i dipendenti usano per accedere ad applicazioni e servizi cloud, spesso non autorizzati dall’azienda stessa.

Cosa accade quindi quando il più potente e pericoloso degli hacker… siamo noi? Lan Service, da 28 anni nel mondo dellasystem integration, vuole calare a terra queste tematiche. Si tratterà di un esclusivo live show con i massimi esperti di sicurezza informatica e legale. Una guida per le aziende per capire come, dove e perché occorre difendersi dal “fattore” umano prima che sia troppo tardi, prima di finire nei guai con multe del garante e furto di dati critici.

Ospite speciale, Giuseppe Dezzani, Consulente informatico-forense dell’Autorità Giudiziaria e professionista in prima linea nella difesa di molte aziende coinvolte in episodi di infrazione della sicurezza informatica e del dato strategico e sensibile: svilupperà una vera mappa del rischio e delle possibili falle nei sistemi informatici.

Un appuntamento in cui alcuni dei maggiori protagonisti del mercato Ict spiegheranno come oggi occorra estendere il controllo perimetrale della rete per proteggere anche la struttura interna del network aziendale.

