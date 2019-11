Saltano Arredo Frigo e Novi. E quasi tutta la C e D

L'allerta rossa in provincia di Alessandria, e in molte zone del Piemonte, sta determinando rinvii di gare dei campionati nazionali e regionali di pallavolo, femminili e maschili

In serie B1 femminile non si gioca Acciatubi Lecco - Arredo Frigo Makhymo Acqui, in programma alle 20.30: le due società si sono già accordate per recuperarla martedì 26, alle 20.30. Stessa data per il recupero del confronto tra Novi di B e il fanalino, che si doveva disputare oggi alle 20.30.

In serie C femminile l'unica a scendere in campo, nel girone A, è Fortitudo Occimiano, in casa con Autofrancia Torino (20.30). Slitta a nuova data Pizza Club Novara - Cantine Rasore Ovada. Tutte e due spostate ad altro giorno le partite, nel B, Evo Volley - Sole di San Martino El Gall Grinzane Cavour e Mokaor Vercelli - Novi.

Tutte e due rinviate le gare di C maschile: nell'A La Bollente Negrini - Villanova Vbc e nel B Altiora Verbania - Plastipol Ovada.

In D femminile, girone C, niente Evo Volley Tre Colli Gavi - Agape Issa Novara, in programma questa sera, mentre si giocherà Zs Ch Valenza - Stella Rivoli, domani, alle 18.30, al palasport di Valenza. In D maschile confermata Novi U22 - Bylogix Lasalliano domani alle 18.30 al PalaBarbagelata.