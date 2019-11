Casale, il Po è in calo

CASALE - La "piena" del Fiume Po, attesa a Casale verso la mezzanotte, non c'è stata. Anzi, il livello del Grande Fiume è in diminuzione rispetto al pomeriggio.

Ugualmente in calo il livello registrato a monte, a Crescentino. Lenta ma costante è invece la crescita a Torino, quindi è da presupporre che la piena a Casale sia spostata in avanti di alcune ore, perciò verso l'alba o le prime ore della mattinata di lunedì.

Si tratterà comunque di un fenomeno che non deve preoccupare, l'esondazione sarà circoscritta alle aree golenali, come l'imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci inquadrato in questa foto delle 23.30.

Scuole aperte a Casale lunedì, a testimoniare come non ci siano rischi di sorta per la popolazione.

Le autorità preposte continuano comunque a monitorare la situazione.