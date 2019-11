Da domani nuovo orario per la Biblioteca

CASALE - La Biblioteca Civica Giovanni Canna amplierà ancora, da domani, 25 novembre, l’orario di apertura al pubblico.

«Nel 2015 – ricorda il direttore Roberto Botta - abbiamo sottoposto ai nostri utenti un questionario al quale hanno risposto 500 cittadini, e già questo è stato un risultato molto positivo. La domanda relativa alla possibilità di effettuare l’orario continuato ha ottenuto un consenso sorprendente, con il novanta per cento di risposte favorevoli. Per questioni organizzative, abbiamo sì varato l’orario continuato, ma abbiamo dovuto posticipare l'apertura mattutina. Ora, finalmente, grazie a un intervento della Giunta comunale, che ha predisposto una riorganizzazione del personale, si può tornare ad aprire alle nove, come ci chiedono utenti e studenti».

«La Biblioteca Civica si sta sempre più caratterizzando come luogo di proposta culturale e, contemporaneamente, di incontro e confronto per la cittadinanza – ha voluto sottolineare l’Assessore alla Cultura Gigliola Fracchia - Favorendo un ulteriore ampliamento dell’orario la Giunta ha voluto sottolineare questo ruolo e la necessità di offrire ai cittadini la possibilità di soddisfare al meglio i propri interessi culturali e di incentivare la lettura e il rapporto con i libri. In questa direzione va anche la ristrutturazione di alcuni locali al Piano terreno di Palazzo Langosco, che saranno disponibili dall’inizio dell’anno prossimo. Saranno luoghi dove si potranno fare incontri e dibattiti, dare spazio alle attività delle scuole, sperimentare progetti di coworking e molto altro».

E sull’ampliamento dell’orario, l’assessore Fracchia ha spiegato: «È doveroso sottolineare che già da ora è il più ampio tra quelli offerti dalle Biblioteche di tutta la provincia ed è articolato su sei giorni di apertura settimanale».

Il nuovo orario della Biblioteca Civica dal 25 novembre sarà il seguente:

da lunedì a giovedì: ore 9 - 18

venerdì: 9 - 13 e 14 - 18

sabato 9 - 13